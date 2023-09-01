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Не только качественными, но и долговечными: глава РТ отметил важность строительства надежных дорог

Глава Татарстана Минниханов отметил важность строительства долговечных дорог
Не только качественными, но и долговечными: глава РТ отметил важность строительства надежных дорог

Юлия Марченко

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В Татарстане возводят большое количество дорог и, как заявил глава РТ Рустам Минниханов во время круглого стола по вопросам расширения использования нефтехимической продукции в дорожном строительстве, они должны быть не только качественными, но и долговечными.

Министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов отметил, что в республике единовременно строится и будет введено почти 480 км дорог первой категории.

Свои дорожные проекты также презентовали представители разных компаний, к примеру «Автодор» - они поделились опытом по повышению устойчивости дорожного полотна с учетом адаптации к разным климатическим факторам. Компания «Альтея» сообщила о разработке модифицирующей добавки для щебеночно-мастичных асфальтобетонов.

В завершении заседания Минниханов поручил изучить возможность использования представленных разработок при строительстве дорог в Татарстане.

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