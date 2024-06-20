Не проедут пожарные и скорая: владелец пляжа в Челнах просит убрать шлагбаум

У Айрата Тагирова, владельца пляжа в Набережных Челнах, начались проблемы с администрацией. Это место пользуется популярностью у горожан.

Стало известно, что представители мэрии перекрыли въезд автомобилям, которые привозят продукты к местному пляжу. Теперь товары люди перетаскивают сами. При этом, они не пускают и ассенизаторскую машину, которая откачивает отходы с туалетов.

Айрат Тагиров сообщил изданию ProКазань, что все началось с ограничения парковочных мест. Власти заявили, что поставили шлагбаум для обеспечения безопасности жителей и гостей города. Вот только кроме автомобилей с товарами, теперь к пляжу не могут подъехать пожарные машины и скорая помощь.

Такая мера отрицательно влияет на бизнес и комфорт посетителей, так как людям приходится долго идти от парковки до пляжа. Кроме того, совсем скоро придется искать туалет в других местах, потому что машина, откачивающая отходы из уборной, не может подъехать к объекту и выполнить свою работу.



Предприниматель прокомментировал ситуацию с появлением шлагбаума:

Днём ещё есть сторож, ночью тупо замок. Службы ночью на набережную попасть не могут точно. А народу там много бывает. И дерутся, и с велосипедов падают регулярно. До самой дальней точки пару километров от шлагбаума скорой и полиции пешком идти. Был случай 2 часа ждали скорую. Не могла проехать.

Ранее мужчина обращался в прокуратуру с просьбой решить проблему, однако это ни к чему не привело. Известно, что Айрат не планирует сдаваться и будет дальше бороться за комфортные условия для себя и других людей.