На родину из Татарстана выдворили 75 иностранцев
interfax.ru
В Татарстане завершилась операция «Нелегальный мигрант». По результатам ее проведения, сотрудники полиции обнаружили 938 случаев нарушения миграционного законодательства. В связи с серьезными нарушениями татарстанские суды решили выдворить из страны 75 иностранных граждан.
Министерство Внутренних Дел по РТ приняло решение о запрете на въезд в страну для 55 иностранцев. Еще троим лицам, получившим российское гражданство, было аннулировано гражданство из-за совершения различных преступлений.
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