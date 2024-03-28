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· Артем Акчурин

На родину из Татарстана выдворили 75 иностранцев

На родину из Татарстана выдворили 75 иностранцев

interfax.ru

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В Татарстане завершилась операция «Нелегальный мигрант». По результатам ее проведения, сотрудники полиции обнаружили 938 случаев нарушения миграционного законодательства. В связи с серьезными нарушениями татарстанские суды решили выдворить из страны 75 иностранных граждан.

В пресс-службе МВД по РТ отметили, что в большинстве случаев (495 нарушений) мигранты нарушали правила пребывания в стране. Кроме того, 388 случаев касались составления полицией протоколов по нарушению правил найма и использования иностранных работников, а в 55 случаях были зафиксированы иные административные нарушения в сфере миграции.

Министерство Внутренних Дел по РТ приняло решение о запрете на въезд в страну для 55 иностранцев. Еще троим лицам, получившим российское гражданство, было аннулировано гражданство из-за совершения различных преступлений.

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