«На 4,7% выше прошлогоднего уровня»: в Татарстане отмечается устойчивый рост экономика

Власти Татарстана заявили о «достаточно устойчивом» росте экономики

По результатам семи месяцев 2023 года объем валового регионального продукта в Татарстане составит 2,17 миллиарда рублей, что на 4,7% выше прошлогоднего уровня, сообщили на заседании кабмина РТ по прогнозам социально-экономического развития и консолидированного бюджет республики.

Благодаря мерам, которые принимаются, а также благодаря реализации федеральных и республиканских мер поддержки экономики Татарстан демонстрирует устойчивый рост, заявил, открывая заседание, премьер-министр РТ АЛексей Песошин.

Индекс промышленного производства за семь месяцев составил 103,8%, а объем отгруженной продукции - 2,5 миллиарда рублей. Координация работы всех органов власти и организаций по обеспечению бесперебойной работы системообразующих организаций, поддержке бизнеса и населениях, а также сохранению занятости продолжается в оперативном штабе.

Как отметил Песошин, для дальнейшего развития республики необходимо сформировать сбалансированные бюджет и прогноз.