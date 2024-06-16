Модель из Зеленодольска не получила заветное предложение от экстрасенса с ТНТ

Уроженка Зеленодольска, выпускница Казанского института культуры и модель Валерия Некрасова в шоу «Невеста. Экстра любовь» 13 недель сражалась за сердце победителя 18 сезона «Битвы экстрасенсов» Константина Гецати.

Валерии удалось выйти в финал. Но уже наряженная в подвенечное платье модель получила отказ. Экстрасенса не устроила темпераментность и жёсткость Валерии. Он заявил, что его тянет к Валерии, но он может только дружить с ней.

Примечательно то, что Константин отказал и конкурентке Валерии. Экстрасенс предпочёл остаться один.

Сама Валерия заявила, что разочарована таким жестом со стороны Гецати.