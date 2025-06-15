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Минниханов выразил благодарность медикам в их профессиональный праздник

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил мед...

Пресс-служба Раиса РТ

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Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил медицинских работников с профессиональным праздником и выразил признательность за их труд. Сообщение об этом появилось в его официальном Telegram-канале.

Он подчеркнул, что этот день — хороший повод сказать спасибо всем, кто каждый день заботится о здоровье людей и спасает жизни. Минниханов также пожелал медикам крепкого здоровья, профессиональных успехов и личного счастья.

Праздник медицинских работников ежегодно приходится на третье воскресенье июня. Он был учреждён в 1980 году указом Президиума Верховного Совета СССР.

Источник: Татар-информ

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