Минниханов выразил благодарность медикам в их профессиональный праздник
Пресс-служба Раиса РТ
Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил медицинских работников с профессиональным праздником и выразил признательность за их труд. Сообщение об этом появилось в его официальном Telegram-канале.
Он подчеркнул, что этот день — хороший повод сказать спасибо всем, кто каждый день заботится о здоровье людей и спасает жизни. Минниханов также пожелал медикам крепкого здоровья, профессиональных успехов и личного счастья.
Праздник медицинских работников ежегодно приходится на третье воскресенье июня. Он был учреждён в 1980 году указом Президиума Верховного Совета СССР.
Источник: Татар-информ
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