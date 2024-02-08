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Минниханов утвердил даты празднования Уразы и Курбан-байрама в 2024 году

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Глава РТ Рустам Минниханов, утвердил даты проведения мусульманских праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам в 2024 году. По данным указа, начало празднования Ураза-байрама (Ид аль-Фитра) назначено на 10 апреля, согласно лунному календарю и всем установленным традициям.

Курбан-байрам, в свою очередь, будет отмечаться 16 июня. Оба этих дня приходятся на рабочие дни - среду и воскресенье соответственно.

ДУМ РТ ранее опубликовал даты религиозных праздников на 2024 год. Месяц Рамадан начнется 11 марта, а празднование Маулида запланировано на 14-15 сентября.

Ранее, Китай подтвердил участие своих спортсменов в Играх будущего в Казани.

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