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Китай подтвердил участие своих спортсменов в Играх будущего в Казани

Китай подтвердил участие своих спортсменов в Играх будущего в Казани

URA.RU

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Китай подтвердил свое участие на «Играх будущего» и в других культурно-спортивных мероприятиях, которые будут проходить в Казани и на всей территории России в 2024 году. Эту информацию передал помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков после телефонного разговора между руководителями России и Китая.

Ушаков отметил, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подтвердили полное восстановление образовательных, культурных и спортивных связей после снижения активности, вызванного пандемией, и высоко оценили сотрудничество в сфере физической культуры и спорта за 2022-2023 годы.


Лидеры обеих стран также подчеркнули уверенность в успешном проведении планового крупномасштабного межгосударственного проекта - «перекрестных лет культуры» в 2024 и 2025 годах.

«Игры будущего» объединяют в себе соревнования как в физическом, так и в цифровом форматах, разделенные на пять категорий: спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость. Эти мероприятия имеют статус международного уровня. Турнир начнется 21 февраля в Казани, где около 2500 участников из 100 стран будут бороться за общий призовой фонд в размере $10 миллионов.

Ранее, в Приволжском районном суде Казани был вынесен приговор по делу о хищении 12,5 миллионов рублей у матери умершего военнослужащего.

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