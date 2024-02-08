Китай подтвердил участие своих спортсменов в Играх будущего в Казани
URA.RU
Китай подтвердил свое участие на «Играх будущего» и в других культурно-спортивных мероприятиях, которые будут проходить в Казани и на всей территории России в 2024 году. Эту информацию передал помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков после телефонного разговора между руководителями России и Китая.
Ушаков отметил, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подтвердили полное восстановление образовательных, культурных и спортивных связей после снижения активности, вызванного пандемией, и высоко оценили сотрудничество в сфере физической культуры и спорта за 2022-2023 годы.
Лидеры обеих стран также подчеркнули уверенность в успешном проведении планового крупномасштабного межгосударственного проекта - «перекрестных лет культуры» в 2024 и 2025 годах.
«Игры будущего» объединяют в себе соревнования как в физическом, так и в цифровом форматах, разделенные на пять категорий: спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость. Эти мероприятия имеют статус международного уровня. Турнир начнется 21 февраля в Казани, где около 2500 участников из 100 стран будут бороться за общий призовой фонд в размере $10 миллионов.
Ранее, в Приволжском районном суде Казани был вынесен приговор по делу о хищении 12,5 миллионов рублей у матери умершего военнослужащего.