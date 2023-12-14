Минниханов принял участие в запуске интернет-радио

Раис РТ Рустам Минниханов принял участие в реализации запуска интернет-радио «Культура Татарстана» при Минкультуры республики. Мероприятие прошло в рамках заседания совета по культуре при главе РТ.

Старт работе нового радио дали режиссеру театра им. Камала Фариду Бикчантаеву и народному артисту Татарстана и Башкортостана Салавату Фатхетдинову.

Основной целью проекта является сохранение традиций и культуры наций республики, отметили во время мероприятия.

В эфире нового интернет-радио будут звучать песни из театральных постановок. Кроме того, будет представлена программа передач, которая находится в процессе формирования. Курировать радио будет Атнинский театр.