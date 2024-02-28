Минниханов поручил не оставлять без внимания конфликтные ситуации с мигрантами

Глава Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул важность внимания к конфликтным ситуациям с мигрантами и призвал не оставаться равнодушными к этой проблеме.

Обращаясь к судьям республики на совещании, посвященном результатам работы за 2023 год, он отметил, что пренебрежение законами и общественными интересами со стороны мигрантов чаще всего проявляется в нарушении правил пребывания в России и совершении административных правонарушений. Если такие действия не будут пресекаться надлежащим образом, они могут привести к криминальной деятельности, подчеркнул глава республики Татарстан.



Минниханов выразил мнение о необходимости координации усилий государственных органов для предотвращения подобных нарушений. Он рассказал, что для него важно, чтобы принятая государством политика лояльности не толерировала безнаказанности.

Глава республики подчеркнул, что недопустимо создавать условия, способствующие увеличению уровня преступности и угроз безопасности государства.