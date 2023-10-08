Минниханов поручил контролировать подачу тепла в дома и соцобъекты Татарстана

Все районы Татарстана начали осуществлять отопление домов и социальных учреждений. Раис республики Рустам Минниханов поручил тщательно следить за состоянием дымоходов и газового оборудования, чтобы предотвратить возможные трагические случаи.

"Мы каждый год обращаем на это внимание, однако все еще есть проблемы. Я обращаю внимание министерств, муниципалитетов и компаний на необходимость строго соблюдать правила эксплуатации газа и отопительных приборов. Безопасность должна быть под постоянным контролем", - заявил Рустам Минниханов.

Глава региона также призвал провести профилактическую работу среди граждан, включая одиноких людей, многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.