Минниханов отметил высокую готовность Татарстана к выборам президента

Глава РТ Рустам Минниханов заявил о готовности Татарстана к приближающимся выбора президента РФ. Об этом он сообщил в ходе переговоров с участниками республиканского избирательного штаба действующего президента страны.

Он отметил, что в регионе приняты все необходимые меры, исключающие вероятность дестабилизации обстановки и вмешательства в процесс выборов.

Ранее, Минниханов поручил перевести проблемный «Водоканал» в Чистополе под госуправление.



Глава РТ также подчеркнул, что Казань занимает лидирующие позиции среди «умных» городов России.