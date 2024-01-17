Минниханов отметил высокую готовность Татарстана к выборам президента
gazeta.ru
Глава РТ Рустам Минниханов заявил о готовности Татарстана к приближающимся выбора президента РФ. Об этом он сообщил в ходе переговоров с участниками республиканского избирательного штаба действующего президента страны.
Он отметил, что в регионе приняты все необходимые меры, исключающие вероятность дестабилизации обстановки и вмешательства в процесс выборов.
Ранее, Минниханов поручил перевести проблемный «Водоканал» в Чистополе под госуправление.
Глава РТ также подчеркнул, что Казань занимает лидирующие позиции среди «умных» городов России.