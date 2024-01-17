Минниханов: проблемный «Водоканал» в Чистополе передадут под госуправление

На совещании по вопросам водоснабжения в Чистополе, Раис Татарстана Рустам Минниханов был проинформирован о непредвиденной ситуации, вызванной аварией на центральной магистрали города. В ответ на это он поручил правительству и местному руководству организовать доставку воды для жителей, чтобы обеспечить комфортные условия проживания.



Сообщается, что в связи с возникшей ситуацией планируется провести анализ и рассмотреть возможность перевода водоснабжения города из частных рук в государственное управление. Это шаг, направленный на обеспечение более надежной и эффективной работы системы водоснабжения.

Восстановить подачу воды планируется до 18:00, что позволит минимизировать дискомфорт для жителей города.