Новости Татарстана
· Артем Акчурин

Минниханов: проблемный «Водоканал» в Чистополе передадут под госуправление

Подписаться в Telegram

На совещании по вопросам водоснабжения в Чистополе, Раис Татарстана Рустам Минниханов был проинформирован о непредвиденной ситуации, вызванной аварией на центральной магистрали города. В ответ на это он поручил правительству и местному руководству организовать доставку воды для жителей, чтобы обеспечить комфортные условия проживания.

Сообщается, что в связи с возникшей ситуацией планируется провести анализ и рассмотреть возможность перевода водоснабжения города из частных рук в государственное управление. Это шаг, направленный на обеспечение более надежной и эффективной работы системы водоснабжения.

Восстановить подачу воды планируется до 18:00, что позволит минимизировать дискомфорт для жителей города.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

20 часов назад

Бывший группировщик поделился впечатлениями о «Слове пацана»

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане в 146 раз выросла заболеваемость корью

как избавиться от тараканов в холодильнике

Новости Татарстана

22 часа назад

В Казань прилетел ИЛ-62М, сделавший «разворот над Атлантикой»

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

"Love is..." - рассказываем секрет идеального свидания в Казани, на котором захочет побывать каждый

кузовной ремонт и покраска автомобиля в москве в Москве

Лонгриды

день назад

«30 минут искали гидранты»: что известно о масштабном пожаре в отеле «Астория» в Казани

Новости Татарстана

48 минут назад

Премьеру сериала «Слово пацана» на ТВ отменили

Новости Татарстана

час назад

Бастрыкин отреагировал на крупную драку мигрантов в Казани

Новости Татарстана

3 часа назад

Филатов назвал игру казанского «Ак Барса» блевотной
Лонгриды
19 часов назад

Оттепели отменяются: ждать ли аномальные морозы на Крещение в Казани

Оттепели отменяются: ждать ли аномальные морозы на Крещение в Казани

Новости Татарстана

13 минут назад

В аэропорту Казани из-за метели задержали и отменили 44 рейса

Новости Татарстана

48 минут назад

Премьеру сериала «Слово пацана» на ТВ отменили

Новости Татарстана

час назад

Бастрыкин отреагировал на крупную драку мигрантов в Казани

Новости Татарстана

час назад

Минниханов: проблемный «Водоканал» в Чистополе передадут под госуправление
«30 минут искали гидранты»: что известно о масштабном пожаре в отеле «Астория» в Казани
Лонгриды
день назад

«30 минут искали гидранты»: что известно о масштабном пожаре в отеле «Астория» в Казани

Новости Татарстана

2 часа назад

Казань занимает лидирующее место в рейтинге «умных» городов России

Новости Татарстана

2 часа назад

В Казани за сутки произошло 290 ДТП, есть пострадавшие

Новости Татарстана

3 часа назад

Филатов назвал игру казанского «Ак Барса» блевотной
Россияне в ужасе от этой новости: что планируют сделать с маткапиталом в 2024 году? Шокирующие подробности.
Полезное
5 дней назад

Россияне в ужасе от этой новости: что планируют сделать с маткапиталом в 2024 году? Шокирующие подробности.