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Минниханов оценил ремонт общежития Альметьевского техникума

Глава Татарстана Рустам Минниханов посетил обще...

vuzopedia.ru

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Глава Татарстана Рустам Минниханов посетил общежитие Альметьевского торгово-экономического техникума после завершения капитального ремонта. Здание, которое было возведено в 1970 году, теперь стало более комфортным для студентов, приехавших из других городов, благодаря созданию 128 новых мест.

В рамках обновления также были оборудованы учебные лаборатории и мастерские, которые помогут учащимся развивать навыки в области общественного питания и гостиничного сервиса. Альметьевский торгово-экономический техникум, действующий с 1968 года, за свою 56-летнюю историю подготовил около 17 тысяч специалистов по множеству направлений, включая экономику, бухгалтерию, логистику, туризм и другие сферы.

В ходе своего визита Рустам Минниханов ознакомился с условиями, в которых будут проживать студенты. Новое общежитие оснащено современными удобствами, такими как уютные комнаты, кухня и зоны для отдыха. Это значительное улучшение создает более благоприятную атмосферу для учебы и личного развития студентов, что особенно важно для тех, кто покинул свои родные дома ради получения образования.

Кроме того, модернизированные учебные лаборатории предоставят возможность обучающимся потренироваться в практических навыках. Появление новых мастерских для отработки знаний в области общественного питания и гостиничного сервиса подчеркнет важность практической подготовки будущих специалистов. Такие изменения помогут студентам адаптироваться к требованиям современного рынка труда.

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