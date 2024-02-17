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· Алина Алмакаева

Минниханов общался с главой «Союзмультфильма»

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Встреча главы Татарстана Рустама Минниханова с председателем совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлианой Слащевой является значимым шагом в развитии культурного и творческого сотрудничества между республикой и ведущей киностудией. Обсуждение дальнейшего развития мультимодального центра «Союзмультпарк» в Казани, запущенного в 2021 году, и перспективы сотрудничества представляют собой уникальную возможность укрепить взаимодействие между культурными институциями и регионом.

Функционирование киностудии в Казани уже третий год отражает важность развития кинематографической индустрии в регионе. 12 интерактивных аттракционов, школа анимации, музей и мастер-классы, доступные на территории «Союзмультпарк», создают уникальное пространство для образования, творчества и развлечений. Посещение «Союзмультпарком» 58,6 тысяч посетителей в прошлом году и общее число гостей - 130 тысяч человек за время работы - свидетельствует о популярности и значимости этого культурного объекта.

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