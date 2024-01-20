Минниханов дал поручение по работе дорожников и коммунальщиков во время снегопада

В ходе республиканского совещания глава Татарстана Рустам Минниханов выдал поручение организовать эффективную работу дорожников и работников коммунальных служб во время продолжающейся в регионе непогоды.

Минниханов заявил, что снег и метель не прекращаются, создавая пробки и аварии на дорогах. Было получено 565 жалоб на недостаточную чистку дворов, тротуаров и дорог. Дорожные службы и коммунальные работники неустанно трудятся, но нагрузка на них огромная.

Глава региона подчеркнул, помимо уборки снега, необходимо обеспечить бесперебойную работу электросетей, газопроводов и систем отопления.

Напомним, что из-за непогоды рейс волейбольного «Локомотива» в Казань задержали на 12 часов.

Ранее, Шаймиев был награжден высшей наградой муфтията и юбилейной медалью РПЦ.