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Минниханов акцентировал внимание на жилье для сирот

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов по...

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Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов подчеркнул важность контроля за обеспечением жильем детей-сирот, отметив, что этот вопрос требует особого внимания. В ходе недавнего совещания он призвал соответствующие органы активно следить за процессом предоставления жилья для тех, кто остался без родителей, чтобы обеспечить им достойные условия для жизни.

Министр строительства Татарстана Марат Айзатуллин сообщил, что для решения этой проблемы в республике заключены 4 госконтракта на приобретение 521 квартиры в 23 муниципальных образованиях. Это шаг является частью комплексного подхода к социальной поддержке детей-сирот и улучшению их жизненных условий.

Также министр отметил, что 83 молодые семьи из 84-х воспользовались средствами субсидии на жилье, что свидетельствует о высоком интересе к программе. Среди многодетных семей, состоящих из пяти и более детей, сертификаты на получение жилья также стали востребованными. Таким образом, республика продолжает активно работать над социальной поддержкой наиболее уязвимых категорий граждан.

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