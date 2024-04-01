Медики Казани 619 раз выезжали на несчастные случаи с 25 по 31 марта

На прошлой неделе медики в Казани 619 раз выезжали на скорой на несчастные случаи. Об этом сообщили в ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи».

Так, в период с 25 по 31 марта было 6 879 выездов бригады скорой для оказания помощи нуждающимся. Из них 1 089 вызовов пришли на телефон медучреждения из общественных мест.

Специалисты выезжали на несчастные случаи целых 619 раз, включая 36 выездов на места аварии. Как итог, в ДТП пострадали 33 человека, из них 2 умерли на месте, а 17 человек госпитализировали. Кроме того, было зафиксировано 10 выездов на пожары, в которых пострадали 2 человека.

Помимо этого, 37 вызовов медиков были связаны с острым инфарктом миокарда, а 108 выездов были совершены по случаю острого нарушения мозгового кровообращения. Также, медики 60 раз выезжали на роды.