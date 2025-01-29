Мать, младенец которой умер после "игры" в Зеленодольске, приговорили к 8 годам

Мать Марина проживала в рабочем доме и воспитывала 4 детей, каждый из которых был от разных отцов. Ее дочь взяла на воспитание тетя, одного из сыновей она отдала в детский дом, еще одного ребенка изъяли из-за неблагоприятных условий. С ней оставался только младший – четырехмесячный малыш.

Суд установил, что, находясь в гостях у своего мужчины, Марина начала сильно трясти младенца, пытаясь успокоить его плач. В результате ребенок получил закрытые травмы головы и позвоночника, которые привели к его смерти. Женщину признали виновной в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть ребенка по неосторожности, пишет mash iptash.