«Купил, выпил и в морг»: Врач-кардиолог назвала смертельные дозы алкоголя

Врач-кардиолог Юлия Фадюхина сообщила изданию NEWS.ru, что после употребления 12 литров пива можно уже никогда не проснуться. Известны и другие максимальные дозы алкогольных напитков.

По словам эксперта, умереть можно от 4 литров вина или шампанского, виски достаточно выпить всего 1,2 литра, смертельная доза рома и абсента - 1,1 литра. Специалист отметила, что имеется средний показатель количества этанола для летального исхода.

Как сказала кардиолог, это число - 7−8 г спирта на 1 кг веса, то есть примерно 500 миллилитров этилового спирта для человека весом 64−65 кг.

Врач подчеркнула, что сильные отравления, как правило, появляются в ходе употреблении алкоголя, где этилового спирта больше 12 процентов, пишет издание "Хибины".

При этом, смертельная доза спиртных напитков у каждого человека своя, так как зависит от веса, состояния здоровья и времени употребления.