Кредит получили 11 районов и Челны: автобусный парк Казани городу придется обновлять самостоятельно

Казань не получила кредит на новые автобусы и будет обновлять парк самостоятельно

Татарстан получит почти 1,4 миллиарда рублей по казначейскому кредиту, которые будут направлены на приобретение автобусов. При этом новый общественный транспорт направят в Набережные Челны и 11 районов республики. Казань же средства не получила.

Всего были выделены деньги на 57 больших, 62 средних и 23 малых автобуса. Известно, что помимо Челнов средства получат: Альметьевский, Бугульминский, Азнакаевский, Елабужский, Бавлинский, Заинский, Лениногорский, Нижнекамский, Зеленодольский, Мензелинский и Нурлатский районы. Автобусы должны поставить до февраля 2024 года. В Казани же властям придется обновлять парк самостоятельно.