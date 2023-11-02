Казанскому клубу «Рубин», запретили регистрировать новых игроков в качестве обеспечительной меры. Такое решение было принято палатой Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров.

1 ноября РФС удовлетворила заявление тренера Олега Нечаева в отношении "Рубина" о взыскании задолженности по трудовому договору. Решение РФС предписывает клубу выплатить тренеру полную сумму задолженности, а также проценты за задержку выплаты.

Кроме того, РФС признала досрочное расторжение трудового договора с тренером Юрием Уткульбаевым, которое было совершено по инициативе «Рубина» без наличия уважительных причин. В соответствии с решением РФС, клуб обязан выплатить тренеру компенсацию за просрочку, а также покрыть расходы на оплату услуг его представителя.

В настоящий момент «Рубин» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея на своем счету 16 очков.