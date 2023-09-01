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Казань поставила рекорд: глава РТ Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем знаний

Рустам Минниханов поздравил жителей Татарстана с Днем знаний
Казань поставила рекорд: глава РТ Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем знаний

Екатерина Елисеева

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Глава Татарстана Русам Минниханов поздравил жителей республики с Днем знаний. Он отметил, что в этот день все мы выражаем слова благодарности педагогам, которые открывают увлекательный мир образования.

«Благодаря вашему неустанному труду наши ребята достигают успехов в учении, спорте и искусстве, занимают призовые места на олимпиадах, в соревнованиях и конкурсах».

Рустам Минниханов обратил внимание на то, что первый учитель, классный руководитель и предметные учителя мотивируют и показывают, что каждый ученик может достичь любых высот. Преподаватели в вузах, отметил раис Татарстана, становятся надежными партнерами для студентов, готовят людей, способных открывать новые горизонты в науке, технике, искусстве, производственных сферах.

Напомним, что в этом году Казань поставила рекорд по количеству школьников - за парты сядут больше 20 тысяч первоклассников, а всего в школах будут обучаться 174 тысяч детей.

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