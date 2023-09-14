Изменения внесут в Семейный кодекс РТ: госсовет поддержал запрет на усыновление детей трансгендерами

Госсовет Татарстана поддержал запрет трансгендерам усыновлять детей

Государственный совет Татарстана в первом чтении одобрил законопроект, согласно которому лицам, сменившим пол, запрещается усыновлять детей, а также быть их опекунами.

Документ был разработан депутатами Светланой Захаровой, Светланой Востриковой, Еленой Кузьмичевой, Андреем Фомичевым, Шакиром Ягудиным и Рустемом Хасановым.

В пояснительной записке говорится, что изменения необходимы, для приведения отдельных положений республиканского Семейного кодекса в соответствии с федеральным законодательством. Изменения предлагают внести в Семейный кодекс РТ. Его также предлагают дополнить положением, согласно которому основанием для прекращения брака может стать смена пола одним из супругов.

Напомним, что ранее, в июле 2023 года, Владимиром Путиным был подписан закон, который запрещает любые медицинские вмешательства, которые направлены на смену пола. Исключение - врождённые аномалии или пороки развития, а также генетические и эндокринные заболевания. Законом также была запрещена государственная регистрация смены пола без проведения операции.