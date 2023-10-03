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· Полина Модестова

Инвестиции в проект достигнут 1,5 миллиарда: в РТ появится завод по производству зерновых рукавов

В Татарстане к 2024 году возведут завод по производству зерновых рукавов
Инвестиции в проект достигнут 1,5 миллиарда: в РТ появится завод по производству зерновых рукавов

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На территории особой экономической зоны «Алабуга» будет возведен завод по производству рукавов для хранения зерна и пленочных материалов, о чем сообщили в пресс-службе группы компаний «Август».

Планируется, что данное предприятие начнет работать в 2024 году, а его проектная мощность составит 10,5 миллиона тонн продукции в год. Инвестиции в проект достигнут 1,5 миллиарда рублей.

Всего предприятие будет выпускать четыре вида продукции: пленка для промышленных улицы, рукава для зерна, промышленная и силосная термоусадочная пленки, сообщает rt.rbc.ru.

Генеральный директор АО Фирма «Август» Михаил Данилов рассказал, что основной поставщик пленочных материалов - Китай.

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