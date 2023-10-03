Инвестиции в проект достигнут 1,5 миллиарда: в РТ появится завод по производству зерновых рукавов
На территории особой экономической зоны «Алабуга» будет возведен завод по производству рукавов для хранения зерна и пленочных материалов, о чем сообщили в пресс-службе группы компаний «Август».
Планируется, что данное предприятие начнет работать в 2024 году, а его проектная мощность составит 10,5 миллиона тонн продукции в год. Инвестиции в проект достигнут 1,5 миллиарда рублей.
Всего предприятие будет выпускать четыре вида продукции: пленка для промышленных улицы, рукава для зерна, промышленная и силосная термоусадочная пленки, сообщает rt.rbc.ru.
Генеральный директор АО Фирма «Август» Михаил Данилов рассказал, что основной поставщик пленочных материалов - Китай.