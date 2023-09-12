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· Полина Модестова

Идолы и герои мифологии: имам рассказал, какие имена в Исламе не приветствуются

Имам мечети напомнил о запрещенных для мусульман именах
Идолы и герои мифологии: имам рассказал, какие имена в Исламе не приветствуются

pixabay

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Имам мечети «Казан Нуры» Наиль хазрат Юсупов назвал запрещенные для мусульман имена, среди которых имена идолов и героев мифологии - Фараон, Зевс и подобные.

Имам также посоветовал не называть детей именами, которые имеют негативные значения: Джаханнам, Иблис, Азаб, Даджаль, а также именами, которые указывают на грех - Хамр, Залим и другими. Стоит также воздержаться и от имен, которые носили известные в истории неверующие - Абуджахиль, Абулахаб.

Он напомнил и о 99 известных именах Аллаха, которые принадлежат только ему, следовательно так называть детей тоже нельзя. Так, к примеру, как сообщает ТНВ, запрещено называть детей Аль-Хаким, Аль-Хад, ас-Самадом и ар-Рашитом. Сочетать же имя Аллаха можно только с «Абд», так как это указывает на подчинение и покорность.

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