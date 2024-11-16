Форвард «Ак Барса» Дыняк прокомментировал драку с защитником СКА Деанджело

Форвард «Ак Барса» Никита Дыняк после победы над СКА (3:2 в овертайме) поделился своими впечатлениями о стычке с защитником армейцев Тони Деанджело.

По словам Дыняка, все началось с того, что Тони столкнулся с Кириллом Семёновым, и поэтому он спросил у него, что произошло. Он ответил, что всё нормально, и предложил подраться. Форвард «Ак Барса» решил проверить его слова и ударил его, а он ответил ударом клюшкой, и завязалась драка.

По итогу хоккеисты решили мирно разойтись.

Ранее стало известно, что главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов рассказал, что в раздевалку, где исчезли часы футболиста Федора Смолова, не заходил никто из «Рубина».