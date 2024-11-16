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Рахимов: в раздевалку, где исчезли часы Смолова, не заходил никто из «Рубина»

10 ноября «Краснодар» провёл выездной матч прот...

РИА Новости / Максим Богодвид

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Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов в беседе с журналистами сообщил, что никто из его команды не заходил в раздевалку «Краснодара», откуда пропали часы футболиста Фёдора Смолова.

10 ноября «Краснодар» провёл выездной матч против «Рубина», который завершился со счётом 1:1 в рамках 15-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). После игры защитник «быков» Джованни Гонсалес рассказал о «непредвиденной ситуации» с вещами одного из своих товарищей по команде. Позже стало известно, что пропали дорогие часы Смолова. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что в полицию Казани заявление от футболиста не поступало.

Рахимов рассказал, что ему сообщили о пропаже часов, но он не знает всех деталей. Никто из казанского клуба не заходил в раздевалку, где установлены камеры, пишет rsport.ria.ru.

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