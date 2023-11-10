Федотов возглавил пьедестал Гран-при России в Казани

На этапе Гран-при России, который проходил в Казани, фигурист Арсений Федотов одержал победу среди юниоров. Второе место занял Иван Рамзенков, а третье - Вадим Воронов.

Федотов, тренирующийся в группе Этери Тутберидзе, заработал впечатляющие 270,49 балла за два дня соревнований.

Фигурист после выступления признался, что не был полностью готов к соревнованиям, но благодаря удачному стартовому номеру смог сосредоточиться и продемонстрировать отличную программу.