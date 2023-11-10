Новости Татарстана
· Артем Акчурин

Федотов возглавил пьедестал Гран-при России в Казани

Федотов возглавил пьедестал Гран-при России в Казани

championat.com

Подписаться в Telegram

На этапе Гран-при России, который проходил в Казани, фигурист Арсений Федотов одержал победу среди юниоров. Второе место занял Иван Рамзенков, а третье - Вадим Воронов.

Федотов, тренирующийся в группе Этери Тутберидзе, заработал впечатляющие 270,49 балла за два дня соревнований.

Фигурист после выступления признался, что не был полностью готов к соревнованиям, но благодаря удачному стартовому номеру смог сосредоточиться и продемонстрировать отличную программу.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

10 часов назад

В Казани бойцов батальона "Алга" не пустили в рестораны из-за формы: даже медали не убедили

Гид по скидкам Казани

13 часов назад

18 вариантов: где и как отметить день рождения в Казани

москва компании по обработке помещений от плесени

Новости Татарстана

день назад

На Казанском авиазаводе запустили строительство новых цехов под выпуск Ту-214

Спортивные новости Казани

3 дня назад

Азиз Замалиев: "У фиджитал-игр есть будущее"

ремонт радиатора кондиционера в Санкт-Петербурге

Новости Казани

день назад

В Казани неизвестный мужчина попытался пробраться в школу в Авиастроительном районе

Новости Татарстана

день назад

В Казани отменили концерт тиктокера после конфликта с Мизулиной

Новости Татарстана

день назад

Казань запустит 25 новых Белорусских троллейбусов

Новости Татарстана

2 часа назад

Татарстанский комик рассказал об угрозах из-за шутки про Шамана

Новости Казани

4 часа назад

В Казани один из ресторанов принес публичные извинения бойцам СВО, которых не пустили в заведение из-за военной формы
Лонгриды
2 дня назад

Успех «Бригады» или скандалы и провал: что ждет сериал «Слово пацана» о казанских ОПГ

Успех «Бригады» или скандалы и провал: что ждет сериал «Слово пацана» о казанских ОПГ

Новости Татарстана

26 минут назад

Фигуристы недовольны условиями проживания в Казани

Гид по скидкам Казани

13 часов назад

18 вариантов: где и как отметить день рождения в Казани

Новости Татарстана

56 минут назад

Федотов возглавил пьедестал Гран-при России в Казани

Новости Татарстана

час назад

В КФУ огромная очередь на встречу с Дмитрием Пучковым
В Казани бойцов батальона "Алга" не пустили в рестораны из-за формы: даже медали не убедили
Новости Казани
10 часов назад

В Казани бойцов батальона "Алга" не пустили в рестораны из-за формы: даже медали не убедили

Новости Казани

час назад

Казань попала в ТОП-3 лучших городов РФ для построения карьеры

Новости Татарстана

час назад

Первый гуманитарный груз для жителей Газы от Казани прибыл в Каир

Новости Татарстана

2 часа назад

Ресторан «MёD» извинился перед бойцами, которых отказались пускать в заведение
Квартира за 1 рубль в месяц: казанцам рассказали любопытный и выгодный способ купить жилье в Москве и Казани
Интересное в Казани
4 дня назад

Квартира за 1 рубль в месяц: казанцам рассказали любопытный и выгодный способ купить жилье в Москве и Казани