Есть желание проводить ежегодно: глава РТ предложил дату для второго форума «РОСТКИ» в Казани

Минниханов предложил ноябрь 2024 года для второго форума «РОСТКИ» в Казани

Глава Татарстана Рустам Минниханов во время открытия мероприятия в «Казань Экспо» предложил с 14 по 15 ноября 2024 года провести второй международный российско-китайский форум «РОСТКИ», а также отметил, что в планах - проводить мероприятие ежегодно.

Как заявил президент Татарстана, от форума «РОСТКИ» власти страны и республики ждут конкретных договоренностей, а также подписания взаимовыгодных соглашений между китайскими и российскими компаниями.

Первый российско-китайский форум «РОСТКИ» будет проходить с 7 по 8 сентября на площадке «Казань Экспо». Ранее идея проведения форума в Казани была поддержана генеральным консулом Китая в Казани Сян Бо.