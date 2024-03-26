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· Артем Акчурин

Две фуры с гуманитарной помощью отправили в ЛНР

Две фуры с гуманитарной помощью отправили в ЛНР

kzn.ru

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Из Казани был отправлен внеочередной груз гуманитарной помощи для жителей Лисичанска и Рубежного. Об этом сообщает мэрия Казани.

Главным содержанием поставки стали строительные материалы, включая полимерные трубы, муфты и другие необходимые элементы для восстановления инфраструктуры городов. Эти материалы критически важны для восстановления систем электро- и водоснабжения, а также отопления в пострадавших объектах. Жители подшефных городов также получат продукты питания, медикаменты, бытовую химию, одежду, обувь и другие предметы первой необходимости.

Формирование гуманитарной колонны было организовано совместными усилиями Департамента продовольствия и социального питания Казани, МУП «Водоканал», ООО «Техстрой», ООО «Миртруб» и другими компаниями.

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