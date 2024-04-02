Новости Татарстана
· Екатерина Елисеева

Депутат допустил, что Татарстан атаковал самолет с Украины

Депутат допустил, что Татарстан 2 апреля атаковал легкомоторный самолет с Украины
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Объекты в Республике Татарстан мог атаковать легкомоторный самолет. Об этом сказал изданию «Газета.ру» глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов.

Утром 2 апреля 2024 года, БПЛА впервые с начала СВО атаковали Татарстан. Кроме того, появилось видео атаки со взрывом, которое сняли, вероятно, в особой экономической зоне Алабуга.

По словам чиновника, объект очень похож на легкомоторный самолет. Он рассказал, что такие аппараты имеют преимущества перед БПЛА, которые войска ВСУ, как правило, используют, чтобы атаковать территорию России. Преимущества: такой самолет менее заметен для средств ПВО и имеет большую дальность.

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