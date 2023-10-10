«Давайте используем год максимально эффективно»: Ильсур Метшин хочет привлечь еще туристов в Казань благодаря саммиту

Ильсур Метшин хочет использовать саммит БРИКС для привлечения интуристов в Казань

В Казани за восемь месяцев, с января по август 2023 году, туристический поток составил 2,8 миллиона человек, что на 300 тысяч больше, если сравнивать с показателем прошлого года. Глава города Ильсур Метшин отметил, что с количеством туристов должно расти и качество отрасли. В этом пути, он считает, нет предела совершенства.

Как заявил мэр столицы РТ, предстоящий саммит БРИКС необходимо использовать для увеличения туристического потока из дружественных стран. Также необходимо подумать и над тем, чтобы открыть новые авиасообщения с важными городами и странами.

«Давайте используем оставшийся год максимально эффективно для будущего туристического роста нашей столицы», - заявил Метшин.

Напомним, что в этом Международный аэропорт имени Габдуллы Тукая побил свой рекорд по пассажиропотоку: 1 октября был зафиксирован 4-миллионный пассажир.