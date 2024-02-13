Циклон из Беларуси принесет в Татарстан снегопады

В соответствии с информацией от Гидрометцентра РТ, 13 февраля в Татарстане ожидается циклон, который перенесется из Беларуси и центральных районов России. Поэтому в регионе снова ожидаются снегопады и повышение температуры. В различных районах, включая столицу республики, возможны слабые метели, которые могут привести к ухудшению видимости до 1000 метров и менее.



Прогнозируется, что ветер будет дуть с направления юга и юго-запада со скоростью от 6 до 11 м/с, после чего изменит свое направление на север. Местами порывы ветра могут достигать 13 м/с. Возможно образование гололедицы на дорогах.



Днем воздушная температура по региону будет колебаться в пределах от -4 до -9 градусов (в Казани от -7 до -9) в соответствии с прогнозами синоптиков.Согласно прогнозам, за сутки в Казани ожидается выпадение приблизительно 4-5 миллиметров снега, а в целом по региону — от 3 до 7 миллиметров осадков.