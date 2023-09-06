Брак будет аннулирован: в РТ хотят запретить усыновления людям, которые сменили пол

В Татарстане собираются запретить сменившим пол людям усыновлять детей

В Татарстане хотят внести изменения в Семейный кодекс республики, согласно которым лицам, сменившим пол, нельзя будет усыновлять детей. Соответствующие поправки были подготовлены депутатами Госсовета республики. Инициативу обсуждали сегодня, 6 сентября, на выездном заседании комитета ГС РТ по социальной политике.

Ранее президентом страны Владимиром Путиным был подписан закон о введении в России запрета на операции по смене пола. Теперь это будет разрешено только при наличии медицинских показаний. Согласно документам, запрещаются медицинские вмешательства, включая и применение лекарственных препаратов, которые направлены на изменение пола. Помимо того, если пол будет сменен одним из супругов, то брак будет аннулирован. Помимо этого, сменивший пол гражданин не сможет усыновить ребенка.

Изменения депутаты хотят внести в часть 1 статьи 116 Семейного кодекса РТ. В планах - указать, что усыновителями не могут быть лица, изменившие пол. Помимо того, поправки хотят внести и в часть 1 статьи 134 Семейного кодекса РТ. Указывается, что после этого лица, изменившие пол, не смогут быть и опекунами детей.

Депутаты Госсовета также хотят указать в качестве основания для прекращения брака, помимо смерти супруга, изменение им пола.