Новости Татарстана
· Полина Модестова

Брак будет аннулирован: в РТ хотят запретить усыновления людям, которые сменили пол

В Татарстане собираются запретить сменившим пол людям усыновлять детей
Брак будет аннулирован: в РТ хотят запретить усыновления людям, которые сменили пол

pixabay

Подписаться в Telegram

В Татарстане хотят внести изменения в Семейный кодекс республики, согласно которым лицам, сменившим пол, нельзя будет усыновлять детей. Соответствующие поправки были подготовлены депутатами Госсовета республики. Инициативу обсуждали сегодня, 6 сентября, на выездном заседании комитета ГС РТ по социальной политике.

Ранее президентом страны Владимиром Путиным был подписан закон о введении в России запрета на операции по смене пола. Теперь это будет разрешено только при наличии медицинских показаний. Согласно документам, запрещаются медицинские вмешательства, включая и применение лекарственных препаратов, которые направлены на изменение пола. Помимо того, если пол будет сменен одним из супругов, то брак будет аннулирован. Помимо этого, сменивший пол гражданин не сможет усыновить ребенка.

Изменения депутаты хотят внести в часть 1 статьи 116 Семейного кодекса РТ. В планах - указать, что усыновителями не могут быть лица, изменившие пол. Помимо того, поправки хотят внести и в часть 1 статьи 134 Семейного кодекса РТ. Указывается, что после этого лица, изменившие пол, не смогут быть и опекунами детей.

Депутаты Госсовета также хотят указать в качестве основания для прекращения брака, помимо смерти супруга, изменение им пола.

Следующая новость ↓
-----

Популярное

Новости Казани

5 часов назад

Позже вернется тепло: стало известно, когда в Татарстане резко похолодает и начнутся дожди

Интересное в Казани

день назад

Как приостановить старение? Доступный способ, который нужен каждому после 25 лет

борьба с тараканами в квартире служба м аэропорт

Новости Казани

9 часов назад

Нет никакой инфраструктуры: в Казани благоустроят территорию вдоль Кировской дамбы

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Гид по скидкам Казани для тех, кто играет свадьбу в этом году

демонтаж деревянных дверей расценка в смете в Красноярске

Новости Казани

3 часа назад

Даже помахал хоботом посетителям: в зооботсаду Казани появился слон

Новости Казани

день назад

Может стать одним из самых ярких в России: в Казани начали монтировать сцену для фестиваля «СоТворение»

Новости Татарстана

2 часа назад

Один человек в коме: в Нижнекамске произошла массовая драка из-за девушки

Новости Татарстана

4 часа назад

Месяц обойдется в три с лишним тысячи: в Татарстане утверждена плата родителей за детский сад

Новости Казани

день назад

Обсуждения продлятся до 28 сентября: больше ста правок хотят внести в генплан Казани
Новости Казани
4 часа назад

Ограничат на нескольких улицах: в Казани из-за фестивалей будут перекрывать дороги

Ограничат на нескольких улицах: в Казани из-за фестивалей будут перекрывать дороги

Новости Татарстана

9 минут назад

Укусили почти 8 тысяч человек: в Казани показатели по укусам клещей остаются выше среднемноголетнего уровня

Интересное в Казани

день назад

Как приостановить старение? Доступный способ, который нужен каждому после 25 лет

Важное в РТ

39 минут назад

Клиенты крупного оператора связи cмогут обменять минуты на билеты в музеи Казани и еще шести городов России

Важное в РТ

час назад

Как выпускники университета разработали подход в цифровой трансформации: кейс Казанского федерального университета
Получил удар в челюсть: в Казани посетитель бара умер после ссоры с охранником
Новости Казани
4 минуты назад

Получил удар в челюсть: в Казани посетитель бара умер после ссоры с охранником

Новости Татарстана

2 часа назад

Один человек в коме: в Нижнекамске произошла массовая драка из-за девушки

Новости Казани

3 часа назад

«У проекта на сегодня нет аналогов»: возле Казанки возведут комплекс «Яр парк»

Важное в РТ

3 часа назад

За первым смартфоном — в билайн! Оператор составил ТОП моделей Infinix и Tecno для учебы и работы по специальным ценам
Интересное в Казани
5 дней назад

Как учителя готовятся к 1 сентября: рассказ от первого лица