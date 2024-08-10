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Авария на трассе Казань — Оренбург

На 295-м километре трассы Казань — Оренбург, ра...

riabir.ru

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На 295-м километре трассы Казань — Оренбург, расположенной в Бугульминском районе Татарстана, в результате дорожно-транспортного происшествия скончался водитель автомобиля Chevrolet Cobalt. По информации от сотрудников дорожной инспекции, 36-летний мужчина не обратил внимания на запрещающий знак «Обгон запрещен» и оказался на встречной полосе.

В результате аварии водитель Chevrolet погиб на месте. Пассажир и водитель другого автомобиля — «Лады» — получили травмы. Также один из водителей грузовой машины не выжил в этой трагедии.

К сожалению, такие инциденты становятся все более распространенными. Это подчеркивает необходимость введения дополнительных мер безопасности на трассах, таких как установка камер видеонаблюдения и проведение регулярных рейдов по контролю за соблюдением правил дорожного движения. Образование водителей о рисках и благоразумии на дороге также должно оставаться в центре внимания для снижения числа аварий.

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