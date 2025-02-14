1,5 млн рублей предприниматель из Татарстана не заплатил своим работникам
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Прокуратура Муслюмовского района проверила соблюдение трудового законодательства у местного предпринимателя после жалоб граждан.
Выяснилось, что летом 2024 года двое жителей Башкортостана работали на сезонных работах без официального оформления. Они выполняли трудовые обязанности с 5 июня по 18 октября в Ростовской области, а также в Мамадышском и Азнакаевском районах Татарстана.
После завершения работ предприниматель не выплатил им заработную плату в полном объеме, задолженность составила 1,5 млн рублей. По итогам проверки прокуратура внесла представление и возбудила административное дело по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ.
После прокурорского вмешательства долг перед работниками полностью погашен. Постановление о привлечении к ответственности находится на стадии рассмотрения.
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