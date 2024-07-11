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Звездный час: в Казани выбрали лучшего водителя такси России

Событие включало в себя 3 этапа: теоретический, творческий и практический

Римма Тройникова

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10 июля в Казани прошел финал 6 Всероссийского конкурса профмастерства «Лучший водитель такси в России». Победителем стал Артур Михайлов из Чувашии. За это он получил машину и приз - 150 тыс. рублей.

В конкурсе участвовали победители из 32 российских субъектов. Организацию мероприятия поддержали Общественный Совет по развитию такси при Минтрансе России и ГАИ.

Событие включало в себя 3 этапа: теоретический, творческий и практический. В 1-ом туре люди показывали свои знания истории, географии и ПДД. Практическая часть состояла из преодоления препятствий на автодроме, а на 2-ом этапе водители рассказывали о своих краях, областях, проявляя таланты и оригинальность.

Такое мероприятие не только подчеркнуло важность профессии таксиста, но и продемонстрировал высокие стандарты мастерства и профессионализма среди других. Успех конкурса также способствовал обсуждению развития сферы такси, улучшения услуг и повышения безопасности в пути.

Ранее мы писали о том, что 24 апреля в Татарстане прошел региональный этап конкурса «Лучший водитель такси в России» сезона 2023 года, в котором победила Луиза Бадреева из Татарстана.

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