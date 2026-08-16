Новости Татарстана

Неделя в Татарстане начнется с осенней погоды и гроз

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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ГУ МЧС по Татарстану предупреждает: в начале недели республику накроют туман, ливни и грозы. Непогода начнется с полуночи воскресенья и продлится до 18:00 17 августа.

Ночью и утром местами ожидается туман, днем — локальный сильный дождь, возможна гроза. Спасатели напоминают: не стоит укрываться от дождя под рекламными щитами, дорожными знаками, деревьями и линиями электропередачи.

Переходить дорогу нужно только по надземным или подземным переходам. Особое внимание в такую погоду стоит уделить детям, пожилым и больным людям.

Ранее мы рассказывали, что уже через 30–40 лет пугающие изменения климата могут стать нормой. Профессор Института физики атмосферы имени Обухова РАН Ирина Репина призывала готовиться к этому заранее — адаптировать к новым условиям инфраструктуру, сельское хозяйство и городские системы жизнеобеспечения.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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