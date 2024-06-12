Жители Казани недовольны жарой в автобусах
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В Казани люди стали жаловаться на жару в автобусе. Пост появился в телеграм-канале «Казань на максималках».
Один из пассажиров сообщил, что в автобусе №18 одному мужчине стало нехорошо, первую помощь ему оказывала кондуктор.
В комментариях люди написали, что пожилые граждане просят закрыть окна в транспорте, потому что им дует. Другие пользователи предложили установить кондиционеры в автобусах.
Ранее мы писали о том, что горбольница №7 после скандала заказала ремонт своего оборудования.
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