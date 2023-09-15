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· Полина Модестова

Завершить планируют до 15 октября: мост на Назарбаева в Казани готов на 84%

Мост на Назарбаева в Казани завершили на 84% и планируют работать еще месяц
Завершить планируют до 15 октября: мост на Назарбаева в Казани готов на 84%

Мэрия Казани (Марат Мугинов)

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Капитальный ремонт моста, расположенного на улице Назарбаева, завершен на 84%. Всего на объекте работают 12 единиц техники и 22 человека. Работы ведутся в круглосуточном режиме. Завершить их планируют до 15 октября.

На сегодняшний день специалисты выполняют устройство сетей наружного освещения, конусов моста, откосов и системы автоматического полива. Также устанавливается барьерное и пешеходное ограждение. На площади в 6 435 квадратных метров уложен асфальт. Общая площадь тротуара, который был обустроен, - 2 564 квадратных метра. Также уложено 463 бортовых камня.

Когда работы будут завершены, количество полос увеличится с шести до восьми. Несущая нагрузка вырастет с 15 тонн до 25 тонн на ось. Также расширятся пешеходные зоны и появится велодорожка со стороны озера Нижний Кабан.

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