Новости Казани
· Алина Алмакаева

Впервые за 18 лет на станции метро «Кремлёвская» запустили эскалаторы

Казанское метро готово к туристическому сезону: на станции "Кремлёвская" запустили эскалаторы
Впервые за 18 лет на станции метро «Кремлёвская» запустили эскалаторы

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С 5 по 7 мая в Казани в тестовом режиме работали эскалаторы на станции метро «Кремлёвская». А с 8 мая эксплуатацию запустили на постоянной основе.

Автор фото:Tadviser. Эскалаторы в метро.

Напомним, что эскалаторы не работали с 2005 года. Так как 18 лет не хватало финансирования для их запуска. Сейчас же средства появились, и на них закупили запчасти, установили мониторы, видеокамеры, громкоговорители, экстренные стоп-кнопки и кнопки переключения. Об этом сообщаю в пресс-центре МУП «Метроэлектротранс».

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