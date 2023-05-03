Власти Казани объяснили свой странный запрет лежать на газоне у стен Кремля

Власти Казани объяснили странный запрет лежать на газоне у стен Кремля
Фото: социальные сети
Власти Казани решили объяснить, почему у стен Кремля появились предупреждающие таблички, запрещающие лежать и ходить по газонам.
Часть горожан возмутило это нововвещение, урбанисты и вовсе заявили, что все казанские традиции порушены и поруганы.
По словам сотрудников мэрии Казани, таблички - явление временное, скоро они будут убраны, и лежать на газоне с книгой или телефоном станет можно.
"Таблички на склонах были установлены на время укрепления газона, пока он не нарастит зеленую массу после зимы. Сейчас необходимости в них нет, в ближайшее время таблички уберут".