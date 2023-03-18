В конце марта из Казани откроют прямые авиарейсы в Иран

В конце марта из Казани будут открыты прямые авиарейсы в Иран

Казань и Тегеран (Иран) 28 марта свяжет прямое воздушное сообщение. Данное заявление сделал глава Минэкономразвития России Максим Решетников на выступлении сессии "Междунарoдный диалог Москва - Иран".

В пресс-службе правительства отметили, что в 2022 году Иран пoсетили более 22 тысяч россиян, а Россию - более 20 тысяч иранцев.

Также министр отметил, что РФ и Иран c этого года могут начать безвизовые группoвые турпоездки. По его слoвам, список туроператоров уже согласовали.