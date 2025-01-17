В казанском оздоровительном центре "Дуслык" отравились 30 детей

У десяти из них обнаружен норовирус, а точную причину недомогания остальных покажут результаты анализов. После осмотра врачей всех детей отправили домой на наблюдение.

В то же время Роспотребнадзор выявил множество нарушений в "Дуслыке". Там плохо мыли посуду, не проводили регулярные уборки, нарушали питьевой режим детей, поверхностно осматривали сотрудников, игнорировали бактерицидные облучатели, не контролировали температурный режим в холодильниках и не обеспечивали защиту от грызунов. Специалисты составили протоколы и передали материалы в суд. Центр временно закрыли для дезинфекции, пишет Mash Iptash.