В казанском оздоровительном центре "Дуслык" отравились 30 детей
Екатерина Елисеева
У десяти из них обнаружен норовирус, а точную причину недомогания остальных покажут результаты анализов. После осмотра врачей всех детей отправили домой на наблюдение.
В то же время Роспотребнадзор выявил множество нарушений в "Дуслыке". Там плохо мыли посуду, не проводили регулярные уборки, нарушали питьевой режим детей, поверхностно осматривали сотрудников, игнорировали бактерицидные облучатели, не контролировали температурный режим в холодильниках и не обеспечивали защиту от грызунов. Специалисты составили протоколы и передали материалы в суд. Центр временно закрыли для дезинфекции, пишет Mash Iptash.
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