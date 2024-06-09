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В казанском общежитии произошла поножовщина между братьями

В одном из общежитий Казани старший брат ранил младшего ножом в ходе ссоры из-за ревности к матери

Светлана Маковеева/kp.ru

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В одном из общежитий Казани старший брат ранил младшего ножом в ходе ссоры из-за ревности к матери.

Пострадавшего доставили в больницу. Мать участников конфликта пыталась заявить, что рана незначительная, но врачи посчитали, что необходима тщательная проверка состояния мужчины.

Как сообщает Татарстан-24, соседи отзывались о семье, как о тихой и спокойной. Однако, мать признаётся, что ссоры между братьями были постоянными.

Полиция начала расследование, но на данный момент пострадавший не хочет писать заявление на брата-обидчика.

Ранее мы писали, что казанец бегал и обнажался прямо на Кремлёвской дамбе.

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