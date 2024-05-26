В Казани стартовала ярмарка самозанятых «Я и есть Татарстан»

В Казани стартовала выставка ремесленных изделий самозанятых предпринимателей под названием "Я и есть Татарстан". На площадке у театра имени Галиаскара Камала свыше 120 участников со всех уголков республики представляют свои уникальные товары – от столярных изделий до украшений и фермерских продуктов.

На протяжении всего уик-энда для гостей выставки будут организованы различные культурные и развлекательные мероприятия, включая конкурсы, викторины и выступления местных артистов и музыкантов.

В Татарстане более 330 тысяч самозанятых граждан, и подобные события способствуют развитию и поддержке местного предпринимательства.