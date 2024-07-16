В Казани Равиль Зиганшин выполнил требования избитого крановщика

Казанские крановщики смогли добиться справедливости. Руководитель ПСО «Казань» Равиль Зиганшин выполнил все просьбы избитого им сотрудника. Об этом сообщили в телеграм-канале «РОТ ФРОНТ Российский Трудовой Фронт».

Сам обвиняемый на встрече с сотрудниками не был, за него присутствовали его представители. Подробности переговоры неизвестны.

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Напомним, известный предприниматель, глава ПСО «Казань» Равиль Зиганшин избил крановщика. Коллеги потерпевшего записали видеозапись и объявили работодателю бойкот. Люди просили извинений от Зиганшина и выплату моральной компенсации поколоченному.

Ранее мы писали о том, что бизнесмена Зиганшина обвинили в избиении крановщика на стройке у ЖК «Миллениум». Сами сотрудники приняли участие в акции «Стоп-кран».