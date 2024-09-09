В Казани прокуратура нашла опасную детскую площадку и заставила провести ремонт

В региональной столице Республики Татарстан на Кремлевской набережной специалисты обнаружили опасную детскую площадку. Выяснилось, что некоторые конструкции были с повреждениями. Об этом рассказали в местной в прокуратуре.

Из-за того, что площадка в неподобающем техническом состоянии, эксперты внесли представление руководителю компании «КОАСТ» и попросила устранить все нарушения. По ГОСТу дефекты, которые влияют на безопасность, должны быть быстро устранены. В противном случае, дети могут получить травмы.

К счастью, после вмешательства сотрудников полиции, детская горка была отремонтирована, а горка «Маяк» сейчас приводится в порядок.

Ранее мы писали о том, что в РТ было установлено вознаграждение за ролик с нарушениями правил дорожного движения. Соответствующий документ подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.