Жители Татарстана получат деньги за видео с нарушениями ПДД

В РТ было установлено вознаграждение за ролик с нарушениями правил дорожного движения. Соответствующий документ подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Денежные средства будут выделяться самые разные, все будет зависит от нарушения. К примеру, если человек увидел загрязнение природы, а именно выброс отходов производства из машин, то за это видео можно заработать 1 150 рублей. За видео непристегнутого водителя или мотоциклиста специального шлема – 300 рублей и т.д.. Больше всего можно заработать за ролик выезда на встречку на проезжей части или на трамвайных путях – 1 440 рублей. Отправить запись можно в систему «Народный инспектор».

В документе говорится, вознаграждение — 50 % от суммы штрафа. Выплату человек сможет обрести уже в течение 40 рабочих дней после того, как постановление вступит в силу.