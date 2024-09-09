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· 16+ · Екатерина Елисеева

Жители Татарстана получат деньги за видео с нарушениями ПДД

Отправить запись можно в систему «Народный инс...

pixabay.com

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В РТ было установлено вознаграждение за ролик с нарушениями правил дорожного движения. Соответствующий документ подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Денежные средства будут выделяться самые разные, все будет зависит от нарушения. К примеру, если человек увидел загрязнение природы, а именно выброс отходов производства из машин, то за это видео можно заработать 1 150 рублей. За видео непристегнутого водителя или мотоциклиста специального шлема – 300 рублей и т.д.. Больше всего можно заработать за ролик выезда на встречку на проезжей части или на трамвайных путях – 1 440 рублей. Отправить запись можно в систему «Народный инспектор».

В документе говорится, вознаграждение — 50 % от суммы штрафа. Выплату человек сможет обрести уже в течение 40 рабочих дней после того, как постановление вступит в силу.

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